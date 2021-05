Coronavirus: 715 nuovi casi, in calo il tasso di positività (Di venerdì 7 maggio 2021) Coronavirus: 284 nuovi casi e 8 decessi a Firenze 6 maggio 2021 Coronavirus, il piano del governo per allentare il coprifuoco a metà maggio 6 maggio 2021 'I nuovi casi registrati in Toscana sono 715 ... Leggi su firenzetoday (Di venerdì 7 maggio 2021): 284e 8 decessi a Firenze 6 maggio 2021, il piano del governo per allentare il coprifuoco a metà maggio 6 maggio 2021 'Iregistrati in Toscana sono 715 ...

Advertising

losservcom : In Toscana sono 231.860 i casi di positività al Coronavirus, 715 in più rispetto a ieri (681 confermati con tampone… - EcoLunigiana : RT @toscananotizie: Sono 715 i nuovi casi di #Coronavirus in #Toscana, 11 i decessi. Leggi qui tutti i dettagli sui dati del 7 maggio 2021:… - toscananotizie : Sono 715 i nuovi casi di #Coronavirus in #Toscana, 11 i decessi. Leggi qui tutti i dettagli sui dati del 7 maggio 2… - LivornoPress : Covid Toscana: 715 casi e 11 decessi, a Livorno e provincia 48 positivi #covidtoscana #bollettinocovid #coronavirus… - GazzettadiSiena : Continuano a diminuire i ricoveri nei reparti Covid e nelle terapie intensive degli ospedali toscani -