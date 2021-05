Coronavirus, 10.554 nuovi casi e 207 decessi in 24 ore (Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Contagi in discesa in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi, secondo il bollettino del Ministero della Salute sono 10.554 contro i 10.585 di ieri con 328.612 tamponi processati e che fanno scendere il tasso di positività al 3,21%. In calo pure i decessi: 207 (ieri erano stati 258). I guariti sono 15.580 mentre gli attuali positivi scendono a 397.564 con un calo complessivo di 5.238.Il calo rivelato oggi dal report del Ministero della Salute si evidenzia pure sul fronte ospedaliero: i degenti nei reparti ordinari scendono dai 16.867 di ieri ai 16.331 di oggi, con una riduzione complessiva di 536; più contenuto il calo nelle terapie intensive dove i ricoverati sono 2.253 (-55) con 109 nuovi ingressi, tra i più bassi degli ultimi mesi. In isolamento domiciliare vi sono 378.980 persone. Sul fronte del contagio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Contagi in discesa in Italia nelle ultime 24 ore. Ipositivi, secondo il bollettino del Ministero della Salute sono 10.554 contro i 10.585 di ieri con 328.612 tamponi processati e che fanno scendere il tasso di positività al 3,21%. In calo pure i: 207 (ieri erano stati 258). I guariti sono 15.580 mentre gli attuali positivi scendono a 397.564 con un calo complessivo di 5.238.Il calo rivelato oggi dal report del Ministero della Salute si evidenzia pure sul fronte ospedaliero: i degenti nei reparti ordinari scendono dai 16.867 di ieri ai 16.331 di oggi, con una riduzione complessiva di 536; più contenuto il calo nelle terapie intensive dove i ricoverati sono 2.253 (-55) con 109ingressi, tra i più bassi degli ultimi mesi. In isolamento domiciliare vi sono 378.980 persone. Sul fronte del contagio ...

