Corato | carabinieri confiscano beni per 4 | 5 mln di euro a pluripregiudicato

Advertising

Russo5111 : RT @LaGazzettaWeb: Corato (Ba), carabinieri confiscano beni per 4,5 mln di euro a pluripregiudicato - LaGazzettaWeb : Corato (Ba), carabinieri confiscano beni per 4,5 mln di euro a pluripregiudicato -

Ultime Notizie dalla rete : Corato carabinieri

La Gazzetta del Mezzogiorno

di Bari hanno eseguito un provvedimento di confisca di beni per circa 4,5 milioni di euro nei confronti di Antonio Livrieri, 56enne di, pluripregiudicato e già condannato per usura, ...... acquisendo ben tredici unità immobiliari, dislocate tra i comuni di, Bisceglie e Terlizzi, ... La copiosa documentazione prodotta daiha evidenziato come il 56enne - dedito alle più ...Emettevano fatture per operazioni inesistenti in favore di numerose imprese su tutto il territorio nazionale, con una conseguente evasione di imposte per un importo complessivo di 600 mila euro. Per q ...Un provvedimento di confisca di beni per circa 4,5 milioni di euro è stato eseguito, questa mattina, dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto ...