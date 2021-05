Coprifuoco, il ministro Di Maio punta al 16 maggio: "Data auspicabile per superarlo" (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma - "Il 16 maggio? Credo sia una Data auspicabile per superare il Coprifuoco, ma ovviamente non stiamo parlando di un liberi tutti. Ci siamo passati altre volte". Il ministro degli Esteri, Luigi Di ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma - "Il 16? Credo sia unaper superare il, ma ovviamente non stiamo parlando di un liberi tutti. Ci siamo passati altre volte". Ildegli Esteri, Luigi Di ...

Advertising

fanpage : Possibile stop al coprifuoco dal 16 maggio. L'annuncio del ministro degli Esteri Luigi Di Maio - messveneto : Covid, Di Maio: “Il 16 maggio data auspicabile per superare il coprifuoco alle 22”: Lo ha detto il ministro degli E… - GASirianni : RT @RaiNews: 'il 16 maggio data auspicabile per superare il #coprifuoco ', ha detto il ministro degli Esteri #coronavirus - GASirianni : RT @Agenzia_Dire: Il ministro degli Esteri @luigidimaio indica il 16 maggio per lo stop al #coprifuoco 'ma - assicura - non è un libera tut… - tfabiani2 : RT @RaiNews: 'il 16 maggio data auspicabile per superare il #coprifuoco ', ha detto il ministro degli Esteri #coronavirus -