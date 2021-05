Coprifuoco, dal 16 maggio si cambia? Bassetti: «È controproducente e liberticida». Galli: «Nauseato da questo dibattito» (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Coprifuoco alle 22 continua a tenere banco nel dibattito politico e scientifico. E mentre gli esperti si dividono, dalle fila della maggioranza – e da Luigi Di Maio in particolare – viene indicata la data del 16 maggio come ipotesi concreta per superare il limite delle 22 per gli spostamenti. «Vietare di uscire di casa dopo le 22 per ben 7 mesi non è solo un provvedimento liberticida, ma il più liberticida fra quelli che sono stati presi», ha commentato Matteo Bassetti a proposito della misura di contenimento del Coronavirus. Una misura che, secondo il direttore Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, non ha «basi scientifiche. «Una misura non compresa è inutile» e in questo caso, «può essere persino ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 maggio 2021) Ilalle 22 continua a tenere banco nelpolitico e scientifico. E mentre gli esperti si dividono, dalle fila dellaranza – e da Luigi Di Maio in particolare – viene indicata la data del 16come ipotesi concreta per superare il limite delle 22 per gli spostamenti. «Vietare di uscire di casa dopo le 22 per ben 7 mesi non è solo un provvedimento, ma il piùfra quelli che sono stati presi», ha commentato Matteoa proposito della misura di contenimento del Coronavirus. Una misura che, secondo il direttore Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, non ha «basi scientifiche. «Una misura non compresa è inutile» e incaso, «può essere persino ...

