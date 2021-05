Coprifuoco, cosa cambia da metà maggio. Le ipotesi (Di venerdì 7 maggio 2021) Continua ad agitare la maggioranza il delicato dossier Coprifuoco al quale il Presidente del Consiglio Draghi metterà fisicamente mano tra pochi giorni, presumibilmente all’inizio della prossima settimana quando cioè inizieranno a vedersi, da un punto di visto numerico, gli effetti delle riaperture del 26 aprile. Coprifuoco ADDIO? Non è certo mistero che il leader della Lega Matteo Salvini sia in pressing ormai da diverso tempo sul Premier per “cancellare” il Coprifuoco. “Se i numeri continueranno a essere positivi entro il 10, non entro metà maggio, ci auguriamo che la gente possa tornare a lavorare tutta senza limiti di orario. Il Coprifuoco, con questo meteo, è un danno alla salute”, ha detto appena qualche giorno fa, ricordando che sull’argomento non ha ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) Continua ad agitare laranza il delicato dossieral quale il Presidente del Consiglio Draghi metterà fisicamente mano tra pochi giorni, presumibilmente all’inizio della prossima settimana quando cioè inizieranno a vedersi, da un punto di visto numerico, gli effetti delle riaperture del 26 aprile.ADDIO? Non è certo mistero che il leader della Lega Matteo Salvini sia in pressing ormai da diverso tempo sul Premier per “cancellare” il. “Se i numeri continueranno a essere positivi entro il 10, non entro, ci auguriamo che la gente possa tornare a lavorare tutta senza limiti di orario. Il, con questo meteo, è un danno alla salute”, ha detto appena qualche giorno fa, ricordando che sull’argomento non ha ...

Advertising

NicolaPorro : Parte il pressing sulla #varianteindiana. Ecco cosa c’è davvero in ballo... ?? - AndreaDianetti : Non mi capacito come sia possibile una cosa simile. #Coprifuoco #Alle22acasa #solotavoliallaperto - gioporce : RT @senzasinistra: Ma #Salvini che dice “ togliamo #coprifuoco,facciamo come #Europa”cosa intende? Vuol fare come #Francia che ora ha copri… - ungaro_c : RT @senzasinistra: Ma #Salvini che dice “ togliamo #coprifuoco,facciamo come #Europa”cosa intende? Vuol fare come #Francia che ora ha copri… - fisco24_info : Coprifuoco, ristoranti, bar, palestre e wedding: cosa può cambiare a metà mese - I colori delle regioni: Già la pro… -