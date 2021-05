Coprifuco | orario allungatio per i locali | ecco cosa cambia Green pass | stop della Privacy

(Di venerdì 7 maggio 2021) Nel governo c?era già chi immaginava l?uso del ?? come la chiave per anticipare il calendario delle riaperture: permettere l?accesso a fiere, congressi,...

Nel governo c'era già chi immaginava l'uso del '' come la chiave per anticipare il calendario delle riaperture: permettere l'accesso a fiere, congressi, terme, etc. anche prima del 1° luglio per chi ......mantenere ilalle 22 è stata stabilita dalla maggioranza di governo che il 27 aprile ha votato l'ordine del giorno alla Camera : esso prevede che l' eventuale revisione del limite di...Nel governo c’era già chi immaginava l’uso del “green pass” come la chiave per anticipare il calendario delle riaperture: permettere l’accesso a fiere, ...Secondo quanto emerso da fonti da Palazzo Chigi, vi dovrebbe essere un importante scatto circa l’orario del coprifuoco, il quale potrebbe passare dalle attuali 22 alle 23. L’obiettivo, comunque, è la ...