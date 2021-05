Conyedo strappa il pass Sono già 239 gli azzurri qualificati per Tokyo

(Di venerdì 7 maggio 2021) Sale a 239 il contingente dell'Italia per le Olimpiadi di. L'ultima carta olimpica conquistata arriva dalla lotta libera per merito di AbrahamRuano che si è qualificato per la finale ...

FijlkamOfficial : Un fenomenale Conyedo strappa il secondo pass olimpico della lotta azzurra. Domani la femminile su Sky Sport… -

L'Italia della lotta a Tokyo sarà rappresentata almeno a due atleti: oltre a, già certo è quello di Frank Chamizo nei 74 kg.Sale a 239 il contingente dell’Italia per le Olimpiadi di Tokyo. L’ultima carta olimpica conquistata arriva dalla lotta libera per merito di Abraham Conyedo Ruano che si è qualificato per la finale de ...L'italocubano supera in semifinale il bulgaro Bataev per 3-2 e strappa il pass olimpico: è il secondo azzurro qualificato dopo Frank Chamizo. La finale sarà contro il rumeno Saritov. Ripescati Davidov ...