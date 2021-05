Convocati Spezia per la sfida al Napoli | out lo squalificato Nzola

(Di venerdì 7 maggio 2021) Vincenzo Italiano ha diramato l’elenco dei giocatoriper ladi domani pomeriggio contro il: out loVincenzo Italiano ha diramato l’elenco dei giocatoriper ladi domani pomeriggio contro il. Out, e il centrocampista Leo Sena. Portieri: Zoet, Rafael, Provedel.Difensori: Marchizza, Terzi, Bastoni, Ferrer, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell’Orco, Vignali.Centrocampisti: Acampora, Ricci, Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega.Attaccanti: Galabinov, Gyasi, Faras, Verde, Agudelo, Piccoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Napoli arriva alla sfida con lo Spezia senza Koulibaly infortunato e Maksimovic alle prese col Covid. Tra i convocati rientra Ospina ma dovrebbe giocare comunque Meret titolare. Nel 4 - 2 - 3 - 1 ...
Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista di Spezia-Napoli Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha reso nota la lista dei convocati in vista della trasferta in terra ligure contro ...