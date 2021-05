Contributi a fondo perduto partite Iva, 1000 euro: novità del Dl sostegni (Di venerdì 7 maggio 2021) Prosegue l’iter di conversione in legge del Decreto sostegni. Nella giornata del 6 maggio il disegno di legge ha ottenuto la fiducia al Senato, ed è pronto adesso per il passaggio alla Camera. In fase di conversione sono stati aggiunti degli emendamenti, alcuni dei quali prevedono delle novità per i Contributi a fondo perduto. Tra questi, l’introduzione dei Contributi anche per quelle imprese che erano state lasciate fuori dai precedenti sostegni. Un emendamento approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato prevede infatti che sia riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000 euro per queste imprese. Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti per accedervi e le ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 7 maggio 2021) Prosegue l’iter di conversione in legge del Decreto. Nella giornata del 6 maggio il disegno di legge ha ottenuto la fiducia al Senato, ed è pronto adesso per il passaggio alla Camera. In fase di conversione sono stati aggiunti degli emendamenti, alcuni dei quali prevedono delleper i. Tra questi, l’introduzione deianche per quelle imprese che erano state lasciate fuori dai precedenti. Un emendamento approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato prevede infatti che sia riconosciuto un contributo anella misura massima di 1.000per queste imprese. Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti per accedervi e le ...

