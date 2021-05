Contagi Covid di oggi in Italia: bollettino Coronavirus del 7 maggio. Dati regioni (Di venerdì 7 maggio 2021) bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia , nel giorno del cambio di colore delle regioni . Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su Contagi Covid, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021)sull'epidemia dain, nel giorno del cambio di colore delle. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su, ...

Advertising

MSF_ITALIA : A #Gaza si è passati da meno di mille casi #Covid19 a settimana a oltre mille al giorno, con un aumento allarmante… - Corriere : ?? «Prevediamo un’onda di risalita dei contagi. Gli effetti tra 14 giorni» - TgLa7 : Un solo morto per #Covid-19 in Gran Bretagna. Un record positivo per l'effetto della campagna di vaccinazione e del… - orizzontescuola : Covid scuola infanzia, Fism: “Contagi nella fascia 0-9 anni? Si documenti con dati accertabili” - liberenotizie : Covid Valle d'Aosta, oggi 51 contagi e nessun morto: bollettino 7 maggio. Adnkronos - ultimora -