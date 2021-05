Consigliera di Parità, la Provincia di Foggia sceglie Assunta Di Matteo ma l'ultima parola spetta al ministero (Di venerdì 7 maggio 2021) Nominata con Decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2012, assieme alla Consigliera supplente, Marsia Cusenza,... Leggi su foggiatoday (Di venerdì 7 maggio 2021) Nominata con Decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2012, assieme allasupplente, Marsia Cusenza,...

Ultime Notizie dalla rete : Consigliera Parità Consigliera di Parità, la Provincia di Foggia sceglie Assunta Di Matteo ma l'ultima parola spetta al ministero La Provincia di Foggia ha scelto Assunta di Matteo per ricoprire l'incarico di Consigliera di Parità effettiva per il mandato 2021 - 2025. Con proprio decreto datato 6 maggio, il presidente Nicola Gatta ha designato lei e il Consigliere di Parità supplente, nella persona di ...

DECRETO DEL PRESIDENTE N.9 DEL 6/05/2021 Decreto n. 9 del 6/05/2021 del Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta. Designazione della dott.ssa di Matteo Assunta alla carica di Consigliera di Parità effettiva e del dott. Russo Vittorio alla carica di Consigliere di Parità supplente per la Provincia di Foggia per il mandato 2021 - 2025. Decreto designazione consigliera

