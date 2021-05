Confindustria Salerno, incontro col ministro Carfagna: Recovery Plan, occasione irripetibile da non sprecare (Di venerdì 7 maggio 2021) Questa mattina Confindustria Salerno ha ospitato il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, e il consigliere del ministro Gigi Casciello, per la presentazione degli interventi contenuti nel Pnrr per la provincia di Salerno. L’iniziativa rientra nell’ambito dei confronti avviati da Confindustria Salerno con le Istituzioni, al fine di sottoporre all’attenzione dei rappresentanti del territorio le istanze e le priorità delle aziende salernitane. “Il dialogo con le Istituzioni è fondamentale in una fase così delicata del nostro Paese – ha sottolineato il Presidente di Confindustria Salerno, Antonio Ferraioli -. Rappresentanti del territorio e associazioni di categoria possono determinare, agendo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) Questa mattinaha ospitato ilper il Sud e la coesione territoriale, Mara, e il consigliere delGigi Casciello, per la presentazione degli interventi contenuti nel Pnrr per la provincia di. L’iniziativa rientra nell’ambito dei confronti avviati dacon le Istituzioni, al fine di sottoporre all’attenzione dei rappresentanti del territorio le istanze e le priorità delle aziende salernitane. “Il dialogo con le Istituzioni è fondamentale in una fase così delicata del nostro Paese – ha sottolineato il Presidente di, Antonio Ferraioli -. Rappresentanti del territorio e associazioni di categoria possono determinare, agendo ...

