Confindustria Campania | al via la consultazione pubblica per la Strategia di Specializzazione Intelligente in materia di R&I della Regione Campania

(Di venerdì 7 maggio 2021) Laha avviato laregionale sulla RIS3diindi Ricerca e Innovazione) che rappresenta il documento guida nella definizione delle azioni da implementare per il raggiungimento degli obiettivi capaci di legare la ricerca e l’innovazione allo sviluppo economico e sociale. Laintende avviare il percorso di aggiornamento e di allineamentoRIS3 in vistanuova programmazione dei Fondi EU 2021-2027 partendo da una. Ne hanno parlato in occasione dell’apertura dell’Innovation Village 2021 ...

ildenaro_it : #ConfindustriaAvellino, con “#Motore #Italia” di Intesa Sanpaolo un programma per il #rilancio delle #PMI: alla… - DistrettoAmalfi : L’Associazione Distretto Turistico Costa D’Amalfi sta collaborando con la Conferenza dei Sindaci, Confindustria Reg… - ConfindustriaSa : Dalle ore 10.00 di giovedì 6 maggio riaprono i termini per partecipare a #Garanzia #Campania #Bond, lo strumento in… -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria Campania

Il Denaro

... Margherita Perretti, Francesco Somma, presidenteBasilicata, Luana Franchini, Cisl, ... Tonia Stumpo, della, Mimma Lomazzo, della Puglia, Stella Sanseverino, della Sicilia, ...O regioni note per le attrazioni storico - culturali, quali Lazio,Toscana e Veneto, ai ... l'associazione dei tour operator di, Fto - Federazione turismo organizzato, Fiavet, ...& Si& è& svolto il 4 maggio u.s. alle ore 15,00 & il webinar organizzato da Confindustria Avellino in collaborazione con Intesa Sanpaolo per la presentazione di “Motore Italia”, il nuovo programma str ...Si è svolto il 4 maggio u.s. alle ore 15,00 il webinar organizzato da Confindustria Avellino in collaborazione con Intesa Sanpaolo per la presentazione di “Motore Italia”, il nuovo programma strate ...