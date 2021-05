Conferenza stampa Italiano | «Napoli fortissimo | ma non penso al turnover»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 maggio 2021) Vincenzoha parlato alla vigilia di Spezia-Vincenzo, allenatore dello Spezia, ha parlato inalla vigilia della partita casalinga contro il. LIVELLO– «Ilha calciatori di livello mondiale: sui duelli individuali dovremo stare molto attenti, ma l’identità individuale deve rimanere uguale. Quando abbiamo la palla dovremo mettere in pratica quanto proviamo in settimana e sono sicuro che potremo mettere in difficoltà il. Tre partite in casa su quattro? Ben vengano! Sarà una partita difficile per noi, ma dobbiamo giocare col massimo furore, mettendoli in difficoltà quando hanno la palla. Quando riusciamo a farlo abbiamo dimostrato di poter mettere in crisi ...