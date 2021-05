Condé Nast Italia celebra il mese della bellezza

Advertising

SimonaCroisette : Voglio lavorare come Stylist di conde nast e aver l’opportunità di vestire Jeremy Strong ovviamente le altre non sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Condé Nast

Wired.it

... Qwest TV, Reuters, contenuti presentati da XUMO, che includono 8 canali Stingray e il canale di The Hollywood Reporter, e altri brand di fama internazionale dicome Glamour, GQ, Vanity ...Youtube News CNX, l'agenzia creativa diItalia, vince con il progetto "The Art of Personality" in collaborazione con Gucci Di