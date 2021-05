Compleanno in Toscana per Chiara Ferragni | 34 candeline per la mamma di Leo e Vitto

Advertising

michelerota85 : @ChiaraFerragni Nonostante Covid ben presente ho visto che con tuo marito @Fedez e altre 14 persone tra amici e fa… - andlazz : Orfana a un anno, il compleanno di Renée sulla tomba del babbo morto sul lavoro - iltirreno : ?? Livorno, la piccola Renée ha festeggiato il suo primo compleanno dove una bambina della sua età non dovrebbe. All… - TirrenoLivorno : ?? La piccola Renée ha festeggiato il suo primo compleanno dove una bambina della sua età non dovrebbe. Alla ricerca… - guarducciale : RT @s_tamburini: Buongiorno con la tripla prima pagina de @iltirreno. La sovracopertina sul nostro compleanno 144, la prima tradizionale (e… -

Ultime Notizie dalla rete : Compleanno Toscana

...nel giorno deldella influencer. Ora sono una coppia sposata e affiatata e Chiara spegne 34 candeline da mamma di Leone e Vittoria. Per l'occasione la famigliola si è trasferita in...Ha inoltre annunciato che festeggerà in, con marito e figli. Per il suo 34mo, vogliamo festeggiarla ripercorrendo l e tappe più importanti della sua vita, dall'incontro con Fedez , ...Chiara Ferragni compie 34 anni e per festeggiare, è andata in Toscana, nel resort di lusso che adora: quanto cosa una notte ...Leone è emozionato e prepara i bagagli, Chiara si concede qualche pit stop per allattare al seno la sua piccolina e Fedez non sta più nella pelle quando vede finalmente un canestro nel giardino della ...