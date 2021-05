Come cambia il colore delle regioni: Italia verso azzeramento zone rosse (Di venerdì 7 maggio 2021) Rosso, arancione, giallo: il cambio di colore delle regioni di oggi Come ogni venerdì oggi è il giorno del monitoraggio Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’emergenza Covid. In base ai dati saranno decise le nuove ordinanze del ministro Roberto Speranza. Una Penisola finalmente libera da zone rosse e quasi tutta in aerea gialla: potrebbe essere questa la mappa dell’Italia che uscirà oggi dalla cabina di regia che definirà i passaggi di fascia delle regioni in un quadro epidemiologico in lieve risalita (Rt a 0,85 a livello nazionale, era 0,81 alla scorsa rilevazione). La Valle d’Aosta — unica zona rossa rimasta — potrebbe essere promossa in arancione dopo appena una settimana. La Puglia spera invece nel giallo (insieme con ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021) Rosso, arancione, giallo: il cambio didi oggiogni venerdì oggi è il giorno del monitoraggio Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’emergenza Covid. In base ai dati saranno decise le nuove ordinanze del ministro Roberto Speranza. Una Penisola finalmente libera dae quasi tutta in aerea gialla: potrebbe essere questa la mappa dell’che uscirà oggi dalla cabina di regia che definirà i passaggi di fasciain un quadro epidemiologico in lieve risalita (Rt a 0,85 a livello nazionale, era 0,81 alla scorsa rilevazione). La Valle d’Aosta — unica zona rossa rimasta — potrebbe essere promossa in arancione dopo appena una settimana. La Puglia spera invece nel giallo (insieme con ...

