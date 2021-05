Colori regioni oggi | la zona gialla domina Solo 3 in arancione

(Di venerdì 7 maggio 2021) Nessuna regione inrossa, mentre Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta passano in. Come ogni venerdì,è il giorno in cui l'Italia del Covid cambia colore per virare decisamente ...

I nuovisaranno in vigore da lunedì 10 maggio. Riassumendo, data la minor diffusione dei contagi a livello regionale e nazionale, l'Italia per la prima volta da mesi non avràin zona ..., chi cambia oggi Bollettino Covid Italia del 7 maggio Covid come l'influenza Il Coronavirus "probabilmente si endemizzerà, molti fattori potrebbero cioè impedire il raggiungimento ...Sono stati decisi i nuovi colori delle regioni dal prossimo 10 maggio: tutta Italia sarà in zona gialla tranne Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna.Il ministro della Salute Speranza, sulla base dei dati della cabina di regia, ha firmato le ordinanze con i nuovi colori delle regioni.