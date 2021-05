Colori regioni oggi: la zona gialla domina. Ecco chi cambia (Di venerdì 7 maggio 2021) Come ogni venerdì, oggi è il giorno in cui l'Italia del Covid cambia colore per virare decisamente verso il giallo Dopo che l'Iss avrà resi pubblici i dati definitivi del monitoraggio settimanale, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Come ogni venerdì,è il giorno in cui l'Italia del Covidcolore per virare decisamente verso il giallo Dopo che l'Iss avrà resi pubblici i dati definitivi del monitoraggio settimanale, ...

Advertising

borghi_claudio : @Gilgamesh__Fate @Pamela15070130 @OmnibusLa7 Infatti stiamo chiedendo l'abolizione delle regioni a colori perchè no… - borghi_claudio : @Pamela15070130 @OmnibusLa7 Infatti non serve un pass per girare nel nostro paese, nessuno le chiede niente per and… - SkyTG24 : Nuovi colori delle regioni dal 10 maggio: il #Veneto rischia l'arancione, la Basilicata verso il giallo - mattinodinapoli : Campania e Veneto zona arancione? Oggi i nuovi colori delle Regioni. Puglia, Calabria fascia gialla. Verso un'Itali… - GiovanniRoi : Nuovi colori regioni dal 10 maggio: Veneto rischia l'arancione. Basilicata verso il giallo. Ma questo dimostra a Ba… -