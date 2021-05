Col Fai è la cultura l'altro vaccino (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono aperte le prenotazioni online (giornate fai.it) per partecipare alle visite con una donazione minima di 3 euro. "Tutto è organizzato per rispettare le prescrizioni " spiega Elena Colombo, ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 7 maggio 2021) Sono aperte le prenotazioni online (giornate fai.it) per partecipare alle visite con una donazione minima di 3 euro. "Tutto è organizzato per rispettare le prescrizioni " spiega Elena Colombo, ...

Mattia Briga scrive su Leggo: 'Notte a piedi sulla Statale' Che fai non ce vai?'. 'E come ci andiamo?'. 'Tranquillo, ci porta mio padre in macchina, che poi torna a Roma. Tanto torniamo col treno'. Gianluca inizialmente tendeva ad essere titubante, ma alla ...

Col Fai è la cultura l’altro vaccino Il Giorno Il Fai punta sull’osservatorio Senigalliesi Le tradizionali giornate di primavera propongono un appuntamento con l’astronomia ad Ancona. Col naso all’insù 15-16 maggio ...

Col Fai è la cultura l’altro vaccino di Martino Agostoni La possibilità di conoscere il patrimonio architettonico e naturalistico dei Giardini reali oppure di scoprire gli altri ambienti botanici del complesso monumentale della Villa Rea ...

