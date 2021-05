Cody Simpson per Versace | le foto e il video di backstage della campagna

(Di venerdì 7 maggio 2021) *, sembra che lei creda fermamente nell’amore e che sia disposto ad aspettarlo, a qualunque costo …*Iniziava così l'intervista pubblicata sul numero di GQ Italia dello scorso giugno, al bambino prodigio del nuoto australiano., classe 1997, originario del Queensland, poeta, ballerino, attore, musicista e modello, un ragazzo dai molti talenti, insomma, e scelto non a caso da Donatellaper interpretare ladegli occhiali da sole e da vistacasaMedusa. «Quando sono stato contattato daero entusiasta, ho sempre ammirato Donatella e lo stile iconico di» ha raccontato a Vogue Italia (anche) l'ex di Myles Circus «Quando mi ha spiegato il concetto ...

Advertising

vogue_italia : Gli occhiali da sole più hot della stagione sono quelli firmati Versace Eyewear. ?? - daybreakcody : RT @vogue_italia: Gli occhiali da sole più hot della stagione sono quelli firmati Versace Eyewear. ?? - alwaysxniall : RT @vogue_italia: Gli occhiali da sole più hot della stagione sono quelli firmati Versace Eyewear. ?? - gabeferreira_s : RT @vogue_italia: Gli occhiali da sole più hot della stagione sono quelli firmati Versace Eyewear. ?? - eleswaggy97 : RT @vogue_italia: Gli occhiali da sole più hot della stagione sono quelli firmati Versace Eyewear. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cody Simpson

Pambianconews

L'esclusiva collezione ha come protagonista; cantante, attore, modello e nuotatore, incarnazione ideale dell'uomo Versace. Grintoso, pieno di talento e sempre pronto a mettersi in gioco,...La nuova capsule uomoX Versace reinterpreta l'iconica Medusa, inserita a rilievo attraverso la tecnica di fusione , creando così una collezione dal carattere contemporaneo. L'esclusiva collezione ha come ...Cody Simpson è il volto della nuova collezione eyewear di Versace. L’inconfondibile Medusa, emblema della griffe, viene inserita a rilievo attraverso la tecnica di fusione. Il cantante, attore, modell ...La nuova capsule uomo Versace Eyewear reinterpreta l’iconica Medusa, inserita a rilievo attraverso la tecnica di fusione, creando così una collezione dal ...