Cluj | il bus lascia a piedi un giocatore | lui prova a rincorrerlo VIDEO

(Di venerdì 7 maggio 2021) La rincorsa a un bus perso, sembra quasi la scena di un film. In realtà ciò che è accaduto in Romania è tutto vero e ha come protagonista Ovidiu Hoban, 38enne calciatore delche era sceso in campo poco prima allo stadio Clinceni nella trasferta di campionato vinta per 1-0 dalla sua quadra lo scorso giovedì. Per fortuna tutto si è risolto grazie alla tecnologia, dato che è bastato un messaggio a un passeggero per “ripescare” il soldatoto ae permettergli di risalire a bordo. Una scena che è diventata virale in questi giorni sul web e che potrebbe tranquillamente fare parte di qualsiasi commedia al cinema. SportFace.