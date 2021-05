Claudio Trotta – 8 maggio | Many Hearts One Love | show per la Croce Rossa dal Blue Note

(Di venerdì 7 maggio 2021) Sabato 82021 alle ore 19.00, in occasione della Giornata Mondiale dellae Mezzaluna, ci sarà un concerto in streaming dal prestigiosodi Milano. Una miriade di artisti vi parteciperanno, tra cui: John McLaughlin, Malika Ayane, Olivia Trummer, Ermal Meta, Paolo Fresu & Bebo Ferra, Enrico Ruggeri, Tosca, Niccolò Fabi, Franco Mussida, Walter Rolfo, Don Pasta, Mauro Masi, Milo Manara, Stefano Di Battista e molti altri. Tra gli organizzatori c’è anche Barley Arts di. Così abbiamo sfruttato questo importante evento per fare un altro collegamento in diretta nel mio WE HAVE A DREAM. Guarda il video con la divertente conversazione che abbiamo fatto, dove peraltro annuncia che Bruce Springsteen … ...

Un evento unico e davvero speciale, sotto la direzione artistica die con la partecipazione di Chiara Buratti e Nick The Nightfly in qualità di presentatori e Radio Monte Carlo quale ...prova a calare il poker, salva Fiorillo. Termina il match, per i calabresi una vittoria ... diFranceschini) DIRETTA COSENZA PESCARA: RISULTATO IN EQUILIBRIO Cosenza Pescara , in diretta ...Many Hearts, One Love, lo spettacolo ideato e co-prodotto da Casta Diva Group, Blue Note Milano e Barley Arts, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, è ai blocchi di partenza: il grande concer ...Il Blue Note di Milano riapre ufficialmente al pubblico. Le difficoltà non sono poche, in primis coprifuoco e capienza ridotta, "ma la voglia di ripartire e tornare a proporre grande musica di qualità ...