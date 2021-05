Clamoroso Thauvin | lascia il Marsiglia | ecco dove va

Advertising

Florianha scelto il Messico : il trequartista francese si trasferirà infatti al Tigres , andando a giocare al fianco del connazionale Pierre - Andre Gignac . La squadra messicana, finalista dello ...... in Spagna ci sono Messi e Sergio Ramos solo per citarne due, poi in giro per l'Europa troviamo Donnarumma, Aguero, Depay, Wijnaldum, Calhanoglu ma anche Di Maria e. A questi, ovviamente, si ...Il trequartista francese, in scadenza al termine di questa stagione, era stato cercato anche da varie squadre italiane, tra cui Milan e Napoli ...Arrivano nuove indiscrezioni di mercato su Florian Thauvin, esterno francese accostato a più riprese al Milan per la prossima stagione ...