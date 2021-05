Cinquefrondi | festa patronale al tempo del Coronavirus | si festeggia San Michele Arcangelo

(Di sabato 8 maggio 2021) AsiSanaldel. Anche quest’anno niente fiera, processione e concerto serale A, cittadina nell’area metropolitana di Reggio Calabria, èdel Santo Patrono, San. La, ogni anno, è fissata per l’8 maggio. In passato, la ricorrenza rappresentava un’importante data per i contadini, che coglievano l’occasione per recarsi in paese, dove si svolgeva e si svolge ancora oggi, una grossa fiera con numerosi venditori da tutte le parti della Calabria (oggi sospesa a causa delle restrizioni anti-). La statua, custodita nella Chiesa Matrice, rappresenta il Santo che schiaccia il ...

stata una mestadel Lavoro quella di sabato scorso. La pandemia ci ha costretti, per il secondo anno ... Per questo motivo insieme ai circoli die Melicucco abbiamo fatto un flashmob ...... Melito di Porto Salvo, Villa San Giovanni,, Ardore Marina e Reggio Calabria. Fratelli d'Italia è scesa in piazza per dire che "il lavoro va difeso e valorizzato . Non esiste alcun...‘Non è festa senza lavoro’, è stato questo il tema del flash mob organizzato e promosso da Fratelli d'Italia in tutte le piazze italiane. I coordinamenti provinciale e comunale di Reggio Calabria hann ...Il gruppo d'esercenti ha deciso di tenere le saracinesche aperte giusto in occasione della Festa del Lavoro. Provocatorio anche il flash-mob meloniano ...