Cinema | Verducci | ' rivedere criteri accesso tax-credit per produzioni indipendenti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag (Adnkronos) - "Dopo un periodo difficile per il settoretografico, l'apertura da parte del Ministero della cultura delle sessioni per l'al tax-era molto atteso da tutte le società di produzione audiovisiva italiana. Ma la stragrande maggioranza delle piccole e medie imprese è rimasta esclusa da tale opportunità per problemi diinformatico ad un bando che si è rivelato esaurito in poche ore". Lo dice il senatore Francesco, vicepresidente Pd della commissione Cultura del Senato. "È un duro contraccolpo, perché chi ha ultimato il film e uscirà in sala non potrà più accedere alle prossime finestre e chi è in fase di produzione verrà privato di un contributo fondamentale -prosegue-. Depositerò ...