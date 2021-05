Cinema, in arrivo il nuovo Superman nero: si cercano protagonista e regista di colore (Di venerdì 7 maggio 2021) Per la prima volta sarà un attore nero a vestire i panni del prossimo “Superman” e a dirigere la pellicola un regista afro-americano. Lo riporta il Daily Mail. Ta-Nehisi Coates, l’acclamato romanziere che ha ampliato il mondo di Wakanda per i fumetti Marvel, sta scrivendo la sceneggiatura e dovrebbe consegnarla ai capi della Warner Bros a dicembre prossimo. Dunque, il l prossimo film di Superman avrà, per la prima volta in assoluto, un attore nero nel ruolo principale e un regista nero al timone. Anche se non è la prima volta che un Superman nero appare sul grande schermo. Nel 2009 un personaggio chiamato Calvin Ellis infatti era stato introdotto per la prima volta nella serie ‘Final Crisis 7’ come Superman da un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 maggio 2021) Per la prima volta sarà un attorea vestire i panni del prossimo “” e a dirigere la pellicola unafro-americano. Lo riporta il Daily Mail. Ta-Nehisi Coates, l’acclamato romanziere che ha ampliato il mondo di Wakanda per i fumetti Marvel, sta scrivendo la sceneggiatura e dovrebbe consegnarla ai capi della Warner Bros a dicembre prossimo. Dunque, il l prossimo film diavrà, per la prima volta in assoluto, un attorenel ruolo principale e unal timone. Anche se non è la prima volta che unappare sul grande schermo. Nel 2009 un personaggio chiamato Calvin Ellis infatti era stato introdotto per la prima volta nella serie ‘Final Crisis 7’ comeda un ...

