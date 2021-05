‘Cinema che cura’, per donne affette da tumori ginecologici (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – Al via un innovativo progetto di medicina complementare, che utilizza il cinema come strumento di supporto psicologico per le donne affette da tumori ginecologici. La ricerca, scritta a quattro mani dalla professoressa Daniela Chieffo, responsabile della Uos di Psicologia Clinica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, docente di Psicologia Generale all’Universita’ Cattolica, campus di Roma, e da Marina Morra, MediCinema Manager presso MediCinema Italia Onlus, si colloca nell’ambito di una serie di nuovi studi sulla personalizzazione delle cure. “La psicologia personalizzata- afferma la dottoressa Chieffo- interviene attraverso strumenti individualizzati. In questo progetto il modello di intervento utilizza il cinema come strumento di lavoro psicologico clinico, con l’obiettivo di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma – Al via un innovativo progetto di medicina complementare, che utilizza il cinema come strumento di supporto psicologico per leda. La ricerca, scritta a quattro mani dalla professoressa Daniela Chieffo, responsabile della Uos di Psicologia Clinica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, docente di Psicologia Generale all’Universita’ Cattolica, campus di Roma, e da Marina Morra, MediCinema Manager presso MediCinema Italia Onlus, si colloca nell’ambito di una serie di nuovi studi sulla personalizzazione delle cure. “La psicologia personalizzata- afferma la dottoressa Chieffo- interviene attraverso strumenti individualizzati. In questo progetto il modello di intervento utilizza il cinema come strumento di lavoro psicologico clinico, con l’obiettivo di ...

