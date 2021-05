Ciclismo, Olimpiadi: la prima lista dei selezionati di Cassani. Presenti Nibali, Moscon, Ciccone e Ulissi (Di venerdì 7 maggio 2021) Secondo quanto riportato da Spazio Ciclismo, sarebbe stata quantomeno abbozzata una prima lista di nomi da sfoltire in vista della definizione dei cinque atleti da convocare da Davide Cassani per la prova su strada di Ciclismo alle Olimpiadi di Tokyo. Tale lista, secondo quanto si apprende, sarebbe stata stilata per poter permettere a tutti coloro che saranno convocati di essere vaccinati in vista dei Giochi: la prova in linea è prevista il 24 luglio, quella a cronometro il 28 luglio. Considerando le date, la prima dose per gli atleti dovrebbe essere somministrata subito dopo la fine del Giro. Nell’elenco preliminare sarebbero inseriti nove nomi, ovvero quelli di Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Alessandro De Marchi, Matteo Fabbro, ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Secondo quanto riportato da Spazio, sarebbe stata quantomeno abbozzata unadi nomi da sfoltire in vista della definizione dei cinque atleti da convocare da Davideper la prova su strada dialledi Tokyo. Tale, secondo quanto si apprende, sarebbe stata stilata per poter permettere a tutti coloro che saranno convocati di essere vaccinati in vista dei Giochi: la prova in linea è prevista il 24 luglio, quella a cronometro il 28 luglio. Considerando le date, ladose per gli atleti dovrebbe essere somministrata subito dopo la fine del Giro. Nell’elenco preliminare sarebbero inseriti nove nomi, ovvero quelli di Damiano Caruso, Giulio, Alessandro De Marchi, Matteo Fabbro, ...

