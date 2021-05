Chiara Ferragni lancia la borsa in plastica da mare. Ecco il prezzo da capogiro. Fan delusi: «È una follia» (Di venerdì 7 maggio 2021) . Oggi, l’impreditrice digitale ha lanciato un nuovo articolo della collezione Chiara Ferragni Brand, la borsa da mare in plastica. Destinata a diventare un cult dell’estate 2021. Sul sito Chiara Ferragni Collection, la borsa è descritta così: «Tote bag rosa trasparente. Dettaglio “Logomania” sui manici». Disponibile in rosa, verde e azzurro, la borsa costa 175 euro. L’annuncio sulla pagina Instagram del brand: «SUMMER CALL! Preparati con le nostre tote bag #Logomania». Anche Chiara ha lanciato l’accessorio glamour sulle sue stories di Instagram. Immediati i commenti dei fan: «Bellissima, super glamour». E ancora: «È stupenda». Ma c’è chi critica il prezzo: «175 euro ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 7 maggio 2021) . Oggi, l’impreditrice digitale hato un nuovo articolo della collezioneBrand, ladain. Destinata a diventare un cult dell’estate 2021. Sul sitoCollection, laè descritta così: «Tote bag rosa trasparente. Dettaglio “Logomania” sui manici». Disponibile in rosa, verde e azzurro, lacosta 175 euro. L’annuncio sulla pagina Instagram del brand: «SUMMER CALL! Preparati con le nostre tote bag #Logomania». Anchehato l’accessorio glamour sulle sue stories di Instagram. Immediati i commenti dei fan: «Bellissima, super glamour». E ancora: «È stupenda». Ma c’è chi critica il: «175 euro ...

