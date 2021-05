Chi sono i figli di Antonio Ciontoli, Martina e Federico (Di venerdì 7 maggio 2021) Antonio Ciontoli è l'uomo accusato dell'omicidio di Marco Vannini e condannato a 14 anni di carcere: ecco chi sono i figli Martina e Federico. Antonio Ciontoli, condannato a 14 anni di carcere per l'omicidio di Marco Vannini, ha due figli, ovvero Martina e Federico. Ecco chi sono i due ragazzi che la Cassazione ha considerato colpevoli per concorso anomalo nell'omicidio del povero Marco. Martina Ciontoli Martina Ciontoli è nata il 29 luglio 1995, a breve compirà 26 anni, all'epoca dei fatti era la fidanzata di Marco Vannini. La ragazza si è laureata in laureata in scienze infermieristiche, non sappiamo se in questi anni ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 maggio 2021)è l'uomo accusato dell'omicidio di Marco Vannini e condannato a 14 anni di carcere: ecco chi, condannato a 14 anni di carcere per l'omicidio di Marco Vannini, ha due, ovvero. Ecco chii due ragazzi che la Cassazione ha considerato colpevoli per concorso anomalo nell'omicidio del povero Marco.è nata il 29 luglio 1995, a breve compirà 26 anni, all'epoca dei fatti era la fidanzata di Marco Vannini. La ragazza si è laureata in laureata in scienze infermieristiche, non sappiamo se in questi anni ...

Advertising

LegaSalvini : ?? Stefano Zecchi: 'Il Pd è il partito dell’establishment, dei magistrati, degli artisti, dei giornalisti che non so… - welikeduel : 'Quando qualcuno ti insulta vai un po' a vedere chi è. È una costante scoprire che quelli che ti insultano pesantem… - SeaWatchItaly : 72 ore, 6 salvataggi, 456 persone soccorse e 3 respingimenti illegali testimoniati. Sono questi i numeri di una mi… - GenusNovaPuff : Questi BUFFONI e SERVI sono colpevoli tanto quanto (per me anche di più) chi ha messo in piedi questa PORCATA! - ForestiMaria : RT @AliceStonebreak: Conosco persone LGBT che sono dovute scappare dall'Italia per colpa di altri che ora scrivono #noddlzan. Dovete vergog… -