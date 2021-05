Chi sono gli over 60 che rifiutano il vaccino anti - Covid (Di venerdì 7 maggio 2021) Il nuovo rallentamento della macchina di immunizzazione non dipende stavolta dalla scarsità dei sieri. Ma stavolta mancano le prenotazioni di una fascia d'età ben precisa. Che a volte non sa come ... Leggi su today (Di venerdì 7 maggio 2021) Il nuovo rallentamento della macchina di immunizzazione non dipende stavolta dalla scarsità dei sieri. Ma stavolta mancano le prenotazioni di una fascia d'età ben precisa. Che a volte non sa come ...

Advertising

LegaSalvini : Massimo #Giletti: '#Fedez? Quanta debolezza culturale nel non capire che basta mezza frase di personaggi così abili… - SeaWatchItaly : 72 ore, 6 salvataggi, 456 persone soccorse e 3 respingimenti illegali testimoniati. Sono questi i numeri di una mi… - LegaSalvini : Attilio Fontana: 'Io avevo suggerito un anno fa, prima che scoppiasse la pandemia, di imporre quarantene per chi ar… - Danae0308 : RT @serebellardinel: Da #Berlusconi a #Renzi, nessuno escluso sono decenni che li paghiamo per un #pontesullostretto mai costruito! Ma mett… - MartinaDelBrocc : Lo so sono pazza, ma per chi era studio, qualcosa di rilevante tra Luca e Serena c’è stato? ??#amici20 -