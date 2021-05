Chi non accetta l’aggiornamento Whatsapp entro il 15 maggio non vedrà il suo account disattivato (Di venerdì 7 maggio 2021) Whatsapp non disattiverà gli account che, in data 15 maggio, non avranno accettato la nuova policy sulla privacy. L’app di messaggistica più famosa al mondo ha fatto marcia indietro e ha comunicato che gli account che non accetteranno la nuova policy non verranno cancellati né disattivati. Tutto è cominciato a gennaio, quando la chat di Facebook ha introdotto una nuova informativa sulla privacy obbligatoria da accettare che è andata di traverso agli utenti. In molti hanno deciso, dopo l’accaduto, di spostarsi su altre app di messaggistica. Inizialmente previsto per l’8 febbraio, l’obbligo di aggiornare Whatsapp è slittato al 15 maggio per poi – come si apprende oggi – essere rinegoziato. LEGGI ANCHE >>> La grande fregatura di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 7 maggio 2021)non disattiverà gliche, in data 15, non avrannoto la nuova policy sulla privacy. L’app di messaggistica più famosa al mondo ha fatto marcia indietro e ha comunicato che gliche non accetteranno la nuova policy non verranno cancellati né disattivati. Tutto è cominciato a gennaio, quando la chat di Facebook ha introdotto una nuova informativa sulla privacy obbligatoria dare che è andata di traverso agli utenti. In molti hanno deciso, dopo l’accaduto, di spostarsi su altre app di messaggistica. Inizialmente previsto per l’8 febbraio, l’obbligo di aggiornareè slittato al 15per poi – come si apprende oggi – essere rinegoziato. LEGGI ANCHE >>> La grande fregatura di ...

