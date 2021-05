Chi era Franco? Il fratello di Giorgio Panariello (Di venerdì 7 maggio 2021) Franco è il fratello di Giorgio Panariello che è venuto a mancare nel 2011 a causa di un arresto cardiaco. Protagonista dell’ultimo libro di Panariello intitolato “Io Sono Mio fratello” pubblicato per Edizioni Mondadori. L’attore toscano racconta, in 168 pagine, il rapporto con “Franchino”, suo fratello minore di un anno. Franco nasce nel 196 e la giovane madre non riuscendo a prendersi cura di entrambi i figli decide di affidare il secondogenito ad un collegio per permettergli di avere un futuro migliore. Nell’adolescenza viene adottato da una famiglia benestante, ma a causa dii problemi e incomprensioni tra lui e la famiglia arriva il termine dell’adizione. Franco, il fratello di Giorgio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021)è ildiche è venuto a mancare nel 2011 a causa di un arresto cardiaco. Protagonista dell’ultimo libro diintitolato “Io Sono Mio” pubblicato per Edizioni Mondadori. L’attore toscano racconta, in 168 pagine, il rapporto con “Franchino”, suominore di un anno.nasce nel 196 e la giovane madre non riuscendo a prendersi cura di entrambi i figli decide di affidare il secondogenito ad un collegio per permettergli di avere un futuro migliore. Nell’adolescenza viene adottato da una famiglia benestante, ma a causa dii problemi e incomprensioni tra lui e la famiglia arriva il termine dell’adizione., ildi...

