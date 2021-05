Chi è Nicola Zalewski | l’esordio da sogno | l’indimenticabile gol contro il Manchester United VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 7 maggio 2021) La Roma ha messo in mostra un altro giovane talento:. Il calciatore ha fatto il suo esordio nel match di Europa Leagueiled è stato protagonista di una prestazione di ottimo livello. Il club giallorosso ha dovuto fare i conti con l’eliminazione in semifinale, fatale il secondo tempo della gara d’andata. La partita di ritorno è stata importante, la squadra di Fonseca ha vinto con il risultato di 3-2, gli ospiti sono stati trascinati dalla grande prestazione di Cavani, mentre per i giallorossi sono andati in gol Dzeko, Cristante e…. Proprio il giovane calciatore polacco è finito sotto la lente d’ingrandimento. Chi èFoto di Ettore Ferrari / Ansa...