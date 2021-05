Chi è Ferran Paredes Rubio, il fotografo fidanzato con Serena Iansiti (Di venerdì 7 maggio 2021) Ecco chi è Ferran Paredes Rubio: dalla biografia alla vita privata, tutto quello che c’è da sapere sul fotografo fidanzato con Serena Iansiti. Ferran Paredes Rubio è un fotografo spagnolo che, da diversi anni, è italiano d’adozione. Ha studiato a Roma ed è diventato un apprezzato direttore della fotografia. Dalla biografia alla vita privata, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su di lui. Ferran Paredes Rubio: la biografia Ferran Paredes Rubio è nato a Barcellona, in Spagna, nel 1975 (non è noto il giorno esatto di nascita né, di conseguenza, il suo segno zodiacale). Appassionato di ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 7 maggio 2021) Ecco chi è: dalla biografia alla vita privata, tutto quello che c’è da sapere sulconè unspagnolo che, da diversi anni, è italiano d’adozione. Ha studiato a Roma ed è diventato un apprezzato direttore della fotografia. Dalla biografia alla vita privata, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su di lui.: la biografiaè nato a Barcellona, in Spagna, nel 1975 (non è noto il giorno esatto di nascita né, di conseguenza, il suo segno zodiacale). Appassionato di ...

