Che lavoro fa Antonio Ciontoli | condannato per l' omicidio di Marco Vannini

Antonio Ciontoli è nato a Caserta, ha 51 anni, è il padre di Martina e Federico Ciontoli ed è stato condannato per l'omicidio di Marco Vannini. Antonio Ciontoli, un ex militare e maresciallo della Marina Militare, arruolato nel raggruppamento unità difesa dei servizi segreti nazionali, lavoro che ha svolto fino a qualche anno fa, è il padre di Martina e Federico Ciontoli ed è stato condannato per aver ucciso Marco Vannini con un proiettile vagante. Sembra che l'ex militare avesse già un precedente penale prima dell'omicidio: era stato infatti denunciato da due prostitute per non avere saldato una prestazione sessuale.

