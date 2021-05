"Che cos'è la Lega". Costantino insulta, la Ceccardi reagisce: "Questo è offensivo, ti querelo" | Video (Di venerdì 7 maggio 2021) "L'omofobia è radicata nella vostra cultura". Costantino Della Gherdesca, conduttore di Pechino Express e gay dichiarato, accusa Susanna Ceccardi e la Lega e l'ex candidata governatrice del centrodestra in Toscana sbotta: "Questo è offensivo e sei anche passibile di querela". In studio a Piazzapulita su La7 Corrado Formigli parla di Ddl Zan e il clima è decisamente a senso unico. "Nella legge si parla anche di disabilità - sottolinea Della Gherardesca -. Io mi chiedo come facciano i simpaticissimi amici della Lega a essere contrari a una legge che dia delle aggravanti a chi compie violenze contro chi ha disabilità. Queste leggi che tutelano le chiamano minoranze, persone transgender e gay, ci sono in tutti i Paesi europei eccetto Italia, Polonia e Ungheria". ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) "L'omofobia è radicata nella vostra cultura".Della Gherdesca, conduttore di Pechino Express e gay dichiarato, accusa Susannae lae l'ex candidata governatrice del centrodestra in Toscana sbotta: "e sei anche passibile di querela". In studio a Piazzapulita su La7 Corrado Formigli parla di Ddl Zan e il clima è decisamente a senso unico. "Nella legge si parla anche di disabilità - sottolinea Della Gherardesca -. Io mi chiedo come facciano i simpaticissimi amici dellaa essere contrari a una legge che dia delle aggravanti a chi compie violenze contro chi ha disabilità. Queste leggi che tutelano le chiamano minoranze, persone transgender e gay, ci sono in tutti i Paesi europei eccetto Italia, Polonia e Ungheria". ...

