Centro Europe Direct | domani la conferenza di presentazione

Advertising

salernonotizie : Salerno: Piero De Luca alla presentazione del Centro Europe Direct - Trmtv : Taranto, nasce l’Europe Direct Centre: centro di informazione sulle tematiche dell’UE - RegnodiArcadia : L’evento sarà effettuato in diretta alle ore 10.30 su Gold Web TV e su tutti i canali di comunicazione del Centro… - RegnodiArcadia : Il Centro Europe Direct Caserta il prossimo 10 maggio celebra la Festa dell’Europa, ricordando i 71 anni della Dich… - PesaroFanoMFE : RT @MarcheEuropa: ?? Il 10 maggio 2021 ore 10.00 avrà luogo Europe Day Alla Scoperta della Cittadinanza Europea - Back to School - ???? l’eve… -

Ultime Notizie dalla rete : Centro Europe

... in occasione della Festa dell'Europa , si terrà la conferenza stampa di apertura delDirect di Salerno. Ilsarà presentato presso la sede della Fondazione Carisal in via ...Regione Lombardia continua ad esser parte di questa rete con ilDirect Lombardia che è stato riconfermato per il quinquennio a venire. Il progetto, rinnovato ed approvato con ..."Non chiediamo una cortesia. Il Ponte sullo Stretto è un dovere dell'Europa". La Regione Siciliana e la Regione Calabria fanno pressing sul governo: ora o mai più ...Finalmente una nuova condotta idrica per il centro storico che verrà messa in funzione nelle prossime settimane. “Acea Ato 5 inizierà lo svolgimento dei lavori per l’attivazione della nuova condotta ...