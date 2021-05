Celebrazione beatificazione e docu-film su Rosario Livatino Picciotti (Di venerdì 7 maggio 2021) Domenica 9 maggio alle ore 10 e 21.20 il doppio appuntametno realizzato in occasione della beatificazione del magistrato ucciso dalla mafia in collaborazione con l’Arcidiocesi di Agrigento ROMA – Tv2000, in occasione della beatificazione del magistrato Rosario Angelo Livatino, trasmette domenica 9 maggio alle 21.20, il documentario ‘Picciotti, che cosa vi ho fatto?’ realizzato in collaborazione con il Centro per la cultura e la Comunicazione dell’Arcidiocesi di Agrigento. Tv2000 trasmette anche la Celebrazione di beatificazione alle 10 dalla Cattedrale San Gerlando di Agrigento e presieduta dal card. Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Il Servo di Dio Rosario Livatino magistrato del ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 maggio 2021) Domenica 9 maggio alle ore 10 e 21.20 il doppio appuntametno realizzato in occasione delladel magistrato ucciso dalla mafia in collaborazione con l’Arcidiocesi di Agrigento ROMA – Tv2000, in occasione delladel magistratoAngelo, trasmette domenica 9 maggio alle 21.20, ilmentario ‘, che cosa vi ho fatto?’ realizzato in collaborazione con il Centro per la cultura e la Comunicazione dell’Arcidiocesi di Agrigento. Tv2000 trasmette anche ladialle 10 dalla Cattedrale San Gerlando di Agrigento e presieduta dal card. Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Il Servo di Diomagistrato del ...

