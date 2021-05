Ceferin: «I nove club hanno riconosciuto l’errore» (Di venerdì 7 maggio 2021) Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha commentato le misure di reintegro per nove dei dodici club fondatori della Superlega. «Ho detto al Congresso UEFA due settimane fa che ci vuole un’organizzazione forte per ammettere di aver commesso un errore soprattutto in questi giorni di prova sui social media. Questi club hanno fatto proprio questo», L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) Il presidente della UEFA Aleksanderha commentato le misure di reintegro perdei dodicifondatori della Superlega. «Ho detto al Congresso UEFA due settimane fa che ci vuole un’organizzazione forte per ammettere di aver commesso un errore soprattutto in questi giorni di prova sui social media. Questifatto proprio questo», L'articolo

