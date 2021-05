Cecilia Rodriguez: chi è, età, che lavoro fa, vita privata, Ignazio Moser, fidanzato, altezza, Instagram (Di venerdì 7 maggio 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata dell’Isola dei Famosi. Questa sera farà il suo ingresso un nuovo concorrente, Ignazio Moser e in studio ci sarà la sua fidanzata Cecilia Rodriguez. Cecilia Rodriguez: chi è, età, che lavoro fa Cecilia Rodriguez è nata il 18 marzo del 1990 sotto il segno dei Pesci, a Pilar, in Argentina. E’ alta 1.70 cm e pesa circa 52 kg. E’ la sorella di Belen Rodriguez e di Jeremias: con quest’ultimo ha partecipato nel 2017 al Grande Fratello. Nella vita è una modella e influencer di successo, ha anche condotto nel 2020 un programma su MTV con il fidanzato Ignazio. Cecilia Rodriguez: gli amori, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 maggio 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata dell’Isola dei Famosi. Questa sera farà il suo ingresso un nuovo concorrente,e in studio ci sarà la sua fidanzata: chi è, età, chefaè nata il 18 marzo del 1990 sotto il segno dei Pesci, a Pilar, in Argentina. E’ alta 1.70 cm e pesa circa 52 kg. E’ la sorella di Belene di Jeremias: con quest’ultimo ha partecipato nel 2017 al Grande Fratello. Nellaè una modella e influencer di successo, ha anche condotto nel 2020 un programma su MTV con il: gli amori, ...

