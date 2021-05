CATERINA BALIVO: TANTI MI CHIEDONO SE TORNO IN TV. IL QUANDO NON DIPENDE DA ME (Di venerdì 7 maggio 2021) In questa stagione l’abbiamo vista solo al Cantante Mascherato, chiamata da Milly Carlucci in giuria, e ospite da Costanzo. CATERINA BALIVO ora è impegnata con i podcast “Ricomincio dal No”, dove intervista alcuni personaggi famosi. QUANDO tornerà in tv? Il settimanale Gente le dedica la copertina del nuovo numero e un’ampia intervista. Prima del piccolo schermo, c’è la notizia che CATERINA BALIVO è stata nominata dall’Unesco madrina dell’Oceano fino al 2030. Da sempre mi occupo di ambiente, come cittadina si intende. Fin da piccola mia mamma ha insegnato a me e alle mie sorelle la raccolta differenziata e il rispetto della natura. Sono cresciuta con una coscienza civica che, con il tempo, è diventata green anche grazie a mio marito Guido (Brera, ndr), impegnato nella battaglia contro l’inquinamento a ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 7 maggio 2021) In questa stagione l’abbiamo vista solo al Cantante Mascherato, chiamata da Milly Carlucci in giuria, e ospite da Costanzo.ora è impegnata con i podcast “Ricomincio dal No”, dove intervista alcuni personaggi famosi.tornerà in tv? Il settimanale Gente le dedica la copertina del nuovo numero e un’ampia intervista. Prima del piccolo schermo, c’è la notizia cheè stata nominata dall’Unesco madrina dell’Oceano fino al 2030. Da sempre mi occupo di ambiente, come cittadina si intende. Fin da piccola mia mamma ha insegnato a me e alle mie sorelle la raccolta differenziata e il rispetto della natura. Sono cresciuta con una coscienza civica che, con il tempo, è diventata green anche grazie a mio marito Guido (Brera, ndr), impegnato nella battaglia contro l’inquinamento a ...

Advertising

bubinoblog : CATERINA BALIVO: TANTI MI CHIEDONO SE TORNO IN TV. IL QUANDO NON DIPENDE DA ME - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: i pensieri del giovedi della divina Caterina Balivo ???????????????? - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Caterina Balivo pasteggia all'aria aperta così mangia al Bolognese - tempoweb : Caterina Balivo pasteggia all'aria aperta così mangia al Bolognese - caps2021 : RT @dea_channel: i pensieri del giovedi della divina Caterina Balivo ???????????????? -