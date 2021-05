Castori, 500 panchine in B nel giorno del primo match ball per la A (Di venerdì 7 maggio 2021) IN SILENZIO ALLA META - "Zitt... statte zitt... ". La parola d'ordine è diventata un mantra per un evento che nessuno vuole nominare ma che cova sotto la cenere del silenzio, scaramanticamente, come ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 7 maggio 2021) IN SILENZIO ALLA META - "Zitt... statte zitt... ". La parola d'ordine è diventata un mantra per un evento che nessuno vuole nominare ma che cova sotto la cenere del silenzio, scaramanticamente, come ...

Advertising

infoitsport : Castori, 500 panchine in B nel giorno del primo match ball per la A - sportli26181512 : Castori, 500 panchine in B nel giorno del primo match ball per la A: Il tecnico marchigiano stamani saprà se si è n… -