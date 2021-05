Castello di Sammezzano visitabile nelle Giornate Fai di primavera, il 15 e 16 maggio (Di venerdì 7 maggio 2021) Le Giornate FAI di primavera, in programma il 15 e 16 maggio, ci offrono da sempre l'opportunità di visitare luoghi, palazzi, castelli e monumenti inaccessibili per il resto dell'anno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 7 maggio 2021) LeFAI di, in programma il 15 e 16, ci offrono da sempre l'opportunità di visitare luoghi, palazzi, castelli e monumenti inaccessibili per il resto dell'anno L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Castello di Sammezzano visitabile nelle Giornate Fai di primavera, il 15 e 16 maggio - silvia_bossini : Il Castello di Sammezzano aprirà le porte al pubblico nelle Giornate del Fai di Primavera il 15 e 16 maggio #Fai… - italiadati : Castello di Sommezzano, a small wonder near Florence in Tuscany - f_girasole : RT @ProfCampagna: Il Castello di Sammezzano si trova nell'omonima località nei pressi di Leccio (comune di Reggello, provincia di Firenze).… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Il Castello di Sammezzano si trova nell'omonima località nei pressi di Leccio (comune di Reggello, provincia di Firenze).… -