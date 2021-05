Caso tamponi Lazio: pubblicate le motivazioni della sentenza. I dettagli (Di venerdì 7 maggio 2021) Sul sito ufficiale della FIGC sono state pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte Federale sul Caso tamponi Lazio Sono state pubblicate sul sito della FIGC le motivazioni della sentenza con cui la Corte Federale d’Appello lo scorso 30 aprile aveva accolto in parte il reclamo proposto dalla Procura Federale e, per l’effetto, rideterminato in mesi 12 la sanzione dell’inibizione al presidente della Lazio Claudio Lotito e in 200mila euro l’ammenda a carico della società. CLICCA QUI PER LEGGERE LE motivazioni Come si legge sul documento ufficiale, la pena per Lotito è stata ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Sul sito ufficialeFIGC sono stateleCorte Federale sulSono statesul sitoFIGC lecon cui la Corte Federale d’Appello lo scorso 30 aprile aveva accolto in parte il reclamo proposto dalla Procura Federale e, per l’effetto, rideterminato in mesi 12 la sanzione dell’inibizione al presidenteClaudio Lotito e in 200mila euro l’ammenda a caricosocietà. CLICCA QUI PER LEGGERE LECome si legge sul documento ufficiale, la pena per Lotito è stata ...

