Caso Tajani, Concia: “Parole su famiglia offendono tutti, vuol far suicidare Forza Italia?” (Di venerdì 7 maggio 2021) “Come gli vengono in mente queste cose? Ha offeso una quantità di gente inenarrabile: ma Forza Italia vuole scomparire definitivamente? E’ un tentato suicidio, se fossi in Berlusconi gli farei un gran cazziatone”. Così Anna Paola Concia commenta con l’Adnkronos le Parole – che hanno scatenato roventi polemiche – sulla famiglia di Antonio Tajani, secondo il quale la famiglia “senza figli non esiste”. “Per fare cosa, per pensare di accaparrarsi i voti della parte più reazionaria dell’elettorato? -incalza l’ex deputata Pd- Se non è un tentato suicidio, non se ne capisce la ragione: ci vuole talento a far arrabbiare tutti”. Per Anna Paola Concia, che vive attualmente in Germania ed è regolarmente sposata ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) “Come gli vengono in mente queste cose? Ha offeso una quantità di gente inenarrabile: mae scomparire definitivamente? E’ un tentato suicidio, se fossi in Berlusconi gli farei un gran cazziatone”. Così Anna Paolacommenta con l’Adnkronos le– che hanno scatenato roventi polemiche – sulladi Antonio, secondo il quale la“senza figli non esiste”. “Per fare cosa, per pensare di accaparrarsi i voti della parte più reazionaria dell’elettorato? -incalza l’ex deputata Pd- Se non è un tentato suicidio, non se ne capisce la ragione: cie talento a far arrabbiare”. Per Anna Paola, che vive attualmente in Germania ed è regolarmente sposata ...

Frances47226166 : RT @Enzo97736396: Tutti contro #Tajani per una frase orribile contro la famiglia, ho già scritto 2 tweet su questo caso, ma quello che mi c… - con_la_J : RT @Enzo97736396: Tutti contro #Tajani per una frase orribile contro la famiglia, ho già scritto 2 tweet su questo caso, ma quello che mi c… - fisco24_info : Caso Tajani, Concia: 'Parole su famiglia offendono tutti, vuol far suicidare Forza Italia?': L'ex deputata Pd all'A… - infoitinterno : 'Non esiste famiglia senza figli', scoppia il caso Tajani - FalangaGiovanna : Il curioso caso dell'onorevole Tajani #cineTajani -