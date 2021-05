Caso Stefano Cucchi, due carabinieri condannati in Appello a 13 anni (Di venerdì 7 maggio 2021) La Corte d’Appello ha condannato a 13 anni di carcere Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo. I due carabinieri erano accusati di aver partecipato al pestaggio di Stefano Cucchi. (Stefano Cucchi)Sono 13 i mesi di reclusione emessi nei confronti dei due carabinieri accusati del pestaggio del giovane Stefano Cucchi nella caserma della compagnia Casilina, poi morto a seguito delle percosse il 22 ottobre 2009. La condanna, relativa all’omicidio e al pestaggio di Cucchi arriva dopo anni di battaglie da parte della famiglia e dei legali. In primo grado Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro avevano ricevuto una condanna di 12 anni. POTREBBE ... Leggi su ck12 (Di venerdì 7 maggio 2021) La Corte d’ha condannato a 13di carcere Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo. I dueerano accusati di aver partecipato al pestaggio di. ()Sono 13 i mesi di reclusione emessi nei confronti dei dueaccusati del pestaggio del giovanenella caserma della compagnia Casilina, poi morto a seguito delle percosse il 22 ottobre 2009. La condanna, relativa all’omicidio e al pestaggio diarriva dopodi battaglie da parte della famiglia e dei legali. In primo grado Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro avevano ricevuto una condanna di 12. POTREBBE ...

Advertising

lucafaccio : Caso Stefano Cucchi, la sentenza d’appello: pene più severe per i carabinieri. Due condannati a 13 anni per omicidi… - Giornaleditalia : Caso Cucchi condannati a 13 anni i due carabinieri, la sorella: 'Il mio pensiero a Stefano' - StefaniaNonno : RT @DomaniGiornale: Sono stati condannati in appello a 13 anni di carcere Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, i due carabinieri, a… - Herbert403 : Caso Stefano Cucchi, la sentenza d’appello: pene più severe per i carabinieri. Due condannati a 13 anni per omicidi… - PandolfoMalate1 : RT @DomaniGiornale: Sono stati condannati in appello a 13 anni di carcere Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, i due carabinieri, a… -