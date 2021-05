Caso Hazard, il belga si scusa con i tifosi: “Non era mia intenzione offendere, Hala Madrid” (Di venerdì 7 maggio 2021) Bufera su Eden Hazard dopo che il belga era stato beccato dalle telecamere a scherzare con i suoi ex compagni del Chelsea nel post eliminazione dei blancos dalla semifinale di Champions League. Dopo un giorno di silenzio, arrivano le scuse di Hazard, affidate inevitabilmente ai social: “Ho letto molte critiche su di me oggi. E non era mia intenzione offendere i tifosi del Real Madrid. È sempre stato il mio sogno giocare per il Real Madrid. Sono arrivato per vincere. La stagione non è finita e insieme combatteremo nella battaglia per la Liga. Hala Madrid! ”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Bufera su Edendopo che ilera stato beccato dalle telecamere a scherzare con i suoi ex compagni del Chelsea nel post eliminazione dei blancos dalla semifinale di Champions League. Dopo un giorno di silenzio, arrivano le scuse di, affidate inevitabilmente ai social: “Ho letto molte critiche su di me oggi. E non era miadel Real. È sempre stato il mio sogno giocare per il Real. Sono arrivato per vincere. La stagione non è finita e insieme combatteremo nella battaglia per la Liga.! ”. SportFace.

